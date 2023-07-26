Фінансові новини
- |
- 26.07.23
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Військове партнерство між РФ та Іраном поглиблюється, - Держдеп
09:25 26.07.2023 |
У Державному департаменті заявили, що Росія продовжує поглиблювати військове партнерство з Іраном.
Про це на брифінгу заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".
Пател прокоментував інформацію про те, що завод з виробництва дронів Shahed у Росії після завершення будівництва може мати значний вплив на війну в Україні, про що йшлося у звіті аналітиків з Розвідувального управління Міністерства оборони США.
Представник Держдепу зазначив, що не має даних про цей звіт, але підкреслив, що Іран залишається головним військовим спонсором РФ.
"Іран залишається головним військовим спонсором Росії, і ми можемо сказати, що Росія отримала від Ірану сотні ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва таких БПЛА. Росія використовує іранські дрони для ударів по Києву, для тероризування українського населення", - сказав він.
У квітні США оприлюднили супутниковий знімок запланованого місця розташування заводу з виробництва безпілотників, розташованого в російській особливій економічній зоні "Алабуга", приблизно за 960 км на схід від Москви.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
|Екснардепу Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді
|Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
|ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
|Західні компанії побоюються подальшого захоплення Кремлем їхніх активів у Росії, - Bloomberg
|Країни Балтії домовились прискорити відключення від енергосистеми Росії
|Військове партнерство між РФ та Іраном поглиблюється, - Держдеп
|Пентагон відреагував на інцидент з винищувачем РФ і американським дроном у Сирії
Бізнес
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
|AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень
|Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя