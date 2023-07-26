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Пентагон відреагував на інцидент з винищувачем РФ і американським дроном у Сирії
09:14 26.07.2023 |
У Пентагоні прокоментували атаку російського винищувача на американський безпілотник MQ-9 в Сирії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона назвала дії винищувача РФ "небезпечними" і "непрофесійними".
"Я не можу говорити за росіян і про те, чому вони продовжують вдаватися до такої небезпечної, непрофесійної поведінки, але ми спостерігаємо, я б сказала, зростання цього", - зазначила представниця Пентагону.
За її словами, інцидент, який стався 23 липня, - "це ще одне кричуще нехтування правилами польотів".
Сінгх зауважила, що "росіяни знають, де ми діємо".
"Немає виправдання тому, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років операцій США в цьому районі", - підкреслила вона.
Нагадаємо, напередодні у США повідомили про черговий інцидент за участю російської авіації в Сирії, внаслідок якого зазнав пошкодження американський безпілотник MQ-9.
Літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт.
Ще у квітні Центральне командування США наголошувало, що російські льотчики останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.
Про останній подібний інцидент стало відомо минулого тижня: тоді російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, поставивши під загрозу життя чотирьох членів його екіпажу.
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