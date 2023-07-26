Пентагон відреагував на інцидент з винищувачем РФ і американським дроном у Сирії

У Пентагоні прокоментували атаку російського винищувача на американський безпілотник MQ-9 в Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона назвала дії винищувача РФ "небезпечними" і "непрофесійними".

"Я не можу говорити за росіян і про те, чому вони продовжують вдаватися до такої небезпечної, непрофесійної поведінки, але ми спостерігаємо, я б сказала, зростання цього", - зазначила представниця Пентагону.

За її словами, інцидент, який стався 23 липня, - "це ще одне кричуще нехтування правилами польотів".

Сінгх зауважила, що "росіяни знають, де ми діємо".

"Немає виправдання тому, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років операцій США в цьому районі", - підкреслила вона.

Нагадаємо, напередодні у США повідомили про черговий інцидент за участю російської авіації в Сирії, внаслідок якого зазнав пошкодження американський безпілотник MQ-9.

Літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт.

Ще у квітні Центральне командування США наголошувало, що російські льотчики останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.

Про останній подібний інцидент стало відомо минулого тижня: тоді російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, поставивши під загрозу життя чотирьох членів його екіпажу.