Російський винищувач атакував американський дрон MQ-9 Reaper і пошкодив його сигнальними ракетами

Американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper був пошкоджений у Сирії. Його атакував російський винищувач.

Інцидент стався вночі 23 липня. Російський винищувач пролетів у небезпечній близькості від американського дрона MQ-9 Reaper, який виконував контртерористичну місію проти угруповання Ісламської держави.

За інформацією Центрального управління Військово-повітряних сил США (U.S. Air Forces Central), безпілотник був атакований російським літаком. Винищувач випустив по MQ-9 Reaper кілька сигнальних ракет.

Одна з ракет потрапила в безпілотний літальний апарат і серйозно пошкодила пропелер. Про це заявив командувач генерал-лейтенант Алекс Гринкевич (Alex Grynkewich). Він назвав дії російського літака кричущим нехтуванням безпеки польотів.

MQ-9 Reaper не був знищений. Екіпаж, який керував дроном віддалено, зміг зберегти контроль над ним та успішно повернув безпілотний літальний апарат назад на базу.

Зауважимо, що нещодавно три дрони MQ-9 Reaper змогли ліквідувати лідера ІДІЛ Усаму аль-Мухаджера (Usamah al-Muhajir). Перед цим протягом кількох годин за американськими безпілотниками полювали російські винищувачі Су-35.