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Російський винищувач атакував американський дрон MQ-9 Reaper і пошкодив його сигнальними ракетами
19:01 25.07.2023 |
Американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper був пошкоджений у Сирії. Його атакував російський винищувач.
Інцидент стався вночі 23 липня. Російський винищувач пролетів у небезпечній близькості від американського дрона MQ-9 Reaper, який виконував контртерористичну місію проти угруповання Ісламської держави.
За інформацією Центрального управління Військово-повітряних сил США (U.S. Air Forces Central), безпілотник був атакований російським літаком. Винищувач випустив по MQ-9 Reaper кілька сигнальних ракет.
Одна з ракет потрапила в безпілотний літальний апарат і серйозно пошкодила пропелер. Про це заявив командувач генерал-лейтенант Алекс Гринкевич (Alex Grynkewich). Він назвав дії російського літака кричущим нехтуванням безпеки польотів.
MQ-9 Reaper не був знищений. Екіпаж, який керував дроном віддалено, зміг зберегти контроль над ним та успішно повернув безпілотний літальний апарат назад на базу.
Зауважимо, що нещодавно три дрони MQ-9 Reaper змогли ліквідувати лідера ІДІЛ Усаму аль-Мухаджера (Usamah al-Muhajir). Перед цим протягом кількох годин за американськими безпілотниками полювали російські винищувачі Су-35.
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