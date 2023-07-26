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США офіційно повернулися до складу ЮНЕСКО
17:22 25.07.2023 |
США після майже п'ятирічної перерви знову стали членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
У штаб-квартирі організації в Парижі відбулася офіційна церемонія з підняття американського прапора. На ній була присутня гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азулай, перша леді США Джилл Байден і перша леді Франції Бріжит Макрон.
Байден під час своєї промови заявила про важливу роль США у збереженні культурної спадщини та сприяння розвитку освіти і науки у світі.
США вийшли з ЮНЕСКО 31 грудня 2018 року за президента Дональда Трампа. Вашингтон мотивував рішення про вихід необхідністю повної, на його погляд, перебудови ЮНЕСКО, а також негативним ставленням організації до політики Ізраїлю в регіоні. Ізраїль також оголосив про вихід із ЮНЕСКО після того, як у грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
Наприкінці червня держави-члени ЮНЕСКО ухвалили резолюцію, що схвалює повернення США до складу організації, повідомило постпредство Польщі.
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