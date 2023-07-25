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«Зниклого» міністра закордонних справ Китаю зняли з посади
14:42 25.07.2023 |
Цінь Ган
Парламент комуністичного Китаю зняв із посади Цінь Гана, який не з'являвся на публіці з кінця червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times .
Міністром закордонних справ призначений Ван І, голова канцелярії комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ. Він обіймав посаду глави МЗС Китаю до кінця 2022 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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