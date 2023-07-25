«Зниклого» міністра закордонних справ Китаю зняли з посади

"Нам було відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда обговорила це із заводом, і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими", - Рафаель Гроссі.