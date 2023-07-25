Іран не хоче купувати російські винищувачі четвертого покоління Су-35 через небажання Росії передавати технології виробництва

Російська федерація може втратити клієнта, який бажає придбати винищувачі Су-35. Генеральний штаб збройних сил Ірану виступає проти купівлі літаків четвертого покоління.

Про це повідомив командувач ВПС Ісламської Республіки Іран бригадний генерал Хамід Вахеді (Hamid Vahedi). Головна причина полягає в тому, що росія відмовляється передавати технології, які дозволять Ірану налагодити виробництво компонентів для літаків на своїй території.

Тегеран планує виконувати технічне обслуговування винищувачів Су-35 протягом наступних 30 років. Водночас уряд російської федерації не хоче ділитися необхідною для цього інформацією.

Хамід Вахеді заявив, що росіяни хочуть продати лише 25 винищувачів Су-35 без повноцінного обслуговування, підтримки та озброєння. Раніше ці літаки були призначені для Військово-повітряних сил Єгипту, але африканська країна відмовилася від угоди через загрозу санкцій.