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Артур Еш
Міністри ЄС сьогодні обговорять експорт зерна з України, - Bloomberg
11:51 25.07.2023 |
Міністри сільського господарства країн ЄС під час зустрічі в Брюсселі у вівторок, 25 липня, обговорять, як сприяти експорту українського зерна на тлі російських ударів по портовій інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що міністри продовжують оцінювати збитки, завдані країною-агресором унаслідок ударів по українській портовій інфраструктурі.
Під час зустрічі вони також розглянуть заперечення кількох східноєвропейських країн, які заявили, що не планують дозволяти імпорт українського зерна після закінчення чинної заборони в середині вересня.
За даними Bloomberg, ціни на пшеницю зросли до найвищого рівня за п'ять місяців після того, як Росія атакувала порт на річці Дунай, щоб перекрити шлях експорту українського зерна на світові ринки.
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