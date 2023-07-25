Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністри ЄС сьогодні обговорять експорт зерна з України, - Bloomberg

 

Міністри сільського господарства країн ЄС під час зустрічі в Брюсселі у вівторок, 25 липня, обговорять, як сприяти експорту українського зерна на тлі російських ударів по портовій інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що міністри продовжують оцінювати збитки, завдані країною-агресором унаслідок ударів по українській портовій інфраструктурі.

Під час зустрічі вони також розглянуть заперечення кількох східноєвропейських країн, які заявили, що не планують дозволяти імпорт українського зерна після закінчення чинної заборони в середині вересня.

За даними Bloomberg, ціни на пшеницю зросли до найвищого рівня за п'ять місяців після того, як Росія атакувала порт на річці Дунай, щоб перекрити шлях експорту українського зерна на світові ринки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,5838
  0,0805
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6990  0,03 0,07 37,3471  0,01 0,04
EUR 40,7532  0,05 0,13 41,6252  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес