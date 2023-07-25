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АНАЛІТИКА

Швейцарський банк Julius Baer попередив клієнтів, що живуть у Росії, про закриття рахунків

 

Один із найбільших швейцарських банків Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у Росії, про майбутнє закриття їхніх рахунків.

Як пише російський Forbes, про це повідомила консалтингова компанія Main Partner Trust у Telegram. Журналісти ознайомилися з копією листа, справжність якого підтвердив один із клієнтів Julius Baer.

Зазначається, що банк повідомив клієнтів, що всі ділові відносин з ними будуть припинені не пізніше 31 грудня.

"У зв'язку з поточними обставинами та обмеженнями ... банк більше не може пропонувати Вам відповідні та комплексні послуги з управління активами, що відповідають нашим стандартам", - йдеться у листі.

У ньому також наголошується, що всі угоди та контракти - наприклад, кредитні договори - будуть припинені з 30 вересня. Після цього банк надаватиме лише обмежені послуги. З 1 серпня банк запровадить кілька додаткових комісій: зокрема, квартальну плату за обслуговування у 2250 франків (приблизно $2590).

Банк попросив клієнтів надати запитану інформацію, яка дозволить розпочати процес закриття рахунків та переказу грошей на інші рахунки.

Ще у травні Julius Baer повідомив російських та білоруських клієнтів про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. Тоді банк надіслав повідомлення, що інвестиційні рахунки клієнтів будуть ізольовані від інших активів. Julius Baer повідомив, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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