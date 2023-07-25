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АНАЛІТИКА

Литва схвалила план військової допомоги України на €200 млн

 

Рада національної оборони Литви схвалила у понеділок, 24 липня, план військової підтримки України на 2024-2026 роки, повідомляється на сайті литовського міністерства оборони.

Він передбачає спрямування близько 200 мільйонів євро на закупівлю летальної та нелетальної допомоги, навчання військових, ремонт військової техніки в Литві тощо.

Загалом військова допомога Литви Україні незабаром сягне пів мільярда євро, зазначили в міноборони.

У рамках попередньої партії допомоги, яку оголосили в березні, Литва передала Україні боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби і військові сухпайки.

Крім передачі зброї, Литва тренує військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Цього року планується підготувати 1 600 українських солдатів. Також протягом 2023 року Литва прийме на лікування до 400 українців і ще до 1200 - на реабілітацію.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Литва
 

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