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Литва схвалила план військової допомоги України на €200 млн
23:35 24.07.2023 |
Рада національної оборони Литви схвалила у понеділок, 24 липня, план військової підтримки України на 2024-2026 роки, повідомляється на сайті литовського міністерства оборони.
Він передбачає спрямування близько 200 мільйонів євро на закупівлю летальної та нелетальної допомоги, навчання військових, ремонт військової техніки в Литві тощо.
Загалом військова допомога Литви Україні незабаром сягне пів мільярда євро, зазначили в міноборони.
У рамках попередньої партії допомоги, яку оголосили в березні, Литва передала Україні боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби і військові сухпайки.
Крім передачі зброї, Литва тренує військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Цього року планується підготувати 1 600 українських солдатів. Також протягом 2023 року Литва прийме на лікування до 400 українців і ще до 1200 - на реабілітацію.
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