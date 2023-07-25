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Тайвань виділить $2,5 мільйона на будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів у Києві
23:15 24.07.2023 |
Тайвань виділить Києву $2,5 млн на будівництво мосту на Оболонський острів у столиці.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закондордонних справ Тайваню.
Раніше $1 млн на будівництво моста Києву направила Метрополія Великого Парижа.
Пішохідний міст на Оболонський острів зводиться із 2020 року за рахунок коштів меценатів. За проєктом міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані в протоці. Ширина пішохідного об'єкту 4 м, довжина - 164 м.
На початок 2023 року було встановлено три опори мосту, закуплено матеріали. За кошти, надані Метрополією Великого Парижа, планувалося завершити встановлення четвертої опори моста, закупити та встановити допоміжні та частково прогонні конструкції, придбати металоконструкції.
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