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АНАЛІТИКА

У ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет

 

Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет, набув чинності в понеділок, 23 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які передбачають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

Процедура узгодження регламенту між Європейським парламентом і Радою Євросоюзу завершилась 20 липня.

Серед іншого, депутати Європарламенту наполягли на тому, що країни ЄС надаватимуть Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

Як випливає з остаточної редакції регламента, він діятиме до 30 червня 2025 року, але це не стосується продовження чи зміни дій, розпочатих відповідно до нього.

Нагадаємо, що ASAP є складовою плану Європейського Союзу з забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.
Ключові теги: ЄС
 

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