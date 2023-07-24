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Путін підняв граничний вік для військових у запасі
14:26 24.07.2023 |
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про збільшення граничного віку перебування у запасі Збройних сил Росії для деяких категорій громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
Підвищення граничного віку стосується громадян, які мають звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків та мічманів.
Так, граничний вік тих, хто належить до першого розряду, збільшується з 35 до 40 років, до другого розряду - з 45 до 50 років, до третього розряду - з 50 до 55 років.
Крім того, підвищується граничний вік перебування запасників у мобілізаційному резерві.
Вказано, що норми набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Але до 1 січня 2028 року передбачається перехідний період, протягом якого громадяни, які перебувають у запасі, переводитимуться у відставку поетапно.
Крім того, закон передбачає можливість укладання контракту з громадянином, який має громадянство (підданство) іншої держави віком до 52 років. Це також стосується осіб з посвідкою на проживання чи іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави.
Закон також закріплює випадки призупинення перебування громадянина в резерві - заклик громадянина на військову службу з мобілізації, укладання ним договору на період проходження військової служби або договору про добровільне сприяння у виконанні завдань, покладених на збройні сили.
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