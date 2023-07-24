Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд над Дональдом Трампом розпочнеться 20 травня 2024 року

 

Суд над колишнім президентом США Дональдом Трампом у справі про неприпустиме поводження із секретними документами розпочнеться 20 травня 2024 року, ухвалив в п'ятницю, 21 липня, окружний суд у Форт-Пірсі, штат Флорида. Адвокати Трампа протестували проти призначення цієї дати, наголошуючи, що будь-який судовий процес у справі їхнього підзахисного має відбутися лише після президентських виборів у США в листопаді 2024 року.

Представник Трампа заявив, що графік судового розгляду "дає змогу президенту Трампу і його команді юристів продовжувати боротьбу" проти цієї кримінальної справи. Представник офісу спеціального прокурора США Джека Сміта відмовився від коментарів.

Обвинувачення з восьми пунктів

8 червня Трампу висунули обвинувачення з восьми пунктів у тому, що він незаконно зберігав документи , що містять відомості про національну безпеку, у період, коли залишав посаду глави держави. Обвинувачення вважає, що Трамп брехав чиновникам, які намагалися вилучити в нього документи, стверджуючи, що він мав намір особисто повернути ці матеріали. Трамп відмовився визнати себе винним.

Ще один судовий розгляд щодо Трампа

25 березня 2024 року Дональд Трамп має постати перед судом на Мангеттені за кількома пунктами обвинувачення в тому, що він фальсифікував ділові документи, аби приховати виплату грошей за мовчання порнозірці, яка стверджує, що була його коханкою.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,5838
  0,0805
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6719  0,02 0,06 37,3323  0,03 0,07
EUR 40,8071  0,02 0,05 41,7081  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес