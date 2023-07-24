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Банки трьох країн припиняють співпрацю з платіжною системою «Юністрим» через санкції США
11:58 24.07.2023 |
Банки Вірменії, Грузії та Киргизстану припиняють співпрацю з російською платіжною системою «Юністрим», яка напередодні потрапила під санкції США.
Про це повідомляє Forbes, передає Укрінформ.
Про припинення переказів через «Юністрим» повідомили вірменські Ардшинбанк, Армекономбанк та Евакабанк.
З-поміж грузинських банків перекази призупинив Bank of Georgia. Крім того, «Юністрим» зник із списку платіжних систем для зарахування переказів у додатку грузинського ТВС.
Серед киргизьких банків роботу з «Юністрим» призупинили «Компаньйон», DemirBank, Asia Alliance Bank та Айил банк. FINCA Bank заявив, що призупинив видачу та відправлення коштів через «Юністрим» у доларах та євро, при цьому на рублі обмеження не поширюється.
Водночас у «Юністрим» заявили, що розробили рішення, яке дозволить «безперебійно працювати з партнерами», не уточнивши, у чому воно полягає.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер Євросоюз, Велика Британія, США, Канада, а також інші країни оголосили про запровадження санкцій проти Росії та її прибічників, які допомагають їй обходити обмеження.
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