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В Росії раптово помер підсанкційний олігарх. Він співпрацював з ФСБ
10:01 24.07.2023 |
У Росії раптово помер глава "ІКС Холдингу" Антон Черепенніков, що співпрацював з ФСБ та був включений до списку санкцій США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
За даними росЗМІ, тіло 40-річного Черепенникова виявили сьогодні вночі в його офісі. Попередня причина смерті - зупинка серця.
Черепенніков у 2018 році заснував "ІКС Холдинг". Компанія займалася розробкою продуктів для системи оперативно-розшукових заходів і реалізації "закону Ярової".
Цей пакет ініціатив вимагає від операторів зв'язку зберігати записи дзвінків росіян протягом півроку, інтернет-трафік - протягом місяця, а геолокацію, відомості про з'єднання абонентів та інші метадані - три роки.
Крім того, структури Черепенникова займалися тестовим запуском систем для реалізації закону "про ізоляцію Рунета".
25 лютого 2023 року Черепенникова і "ІКС Холдинг" США занесли до санкційного списку.
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