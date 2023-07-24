Блінкен: ЗСУ матимуть винищувачі, але доставка займе місяці

Україна отримає американські винищувачі F-16, але їхнє постачання займе кілька місяців - незалежно від того, коли буде ухвалене рішення, заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 23 липня.

"Йдеться про підготовку, обслуговування, наявність можливостей для використання у загальновійськових операціях. Усе це займає час. Навіть якщо рішення щодо F-16 було б ухвалене завтра, мине кілька місяців, перш ніж вони почнуть застосовуватися", - пояснив Блінкен.

На запитання, чи вважає він, що Україна отримає американські винищувачі, держсекретар відповів ствердно. "Думаю, так. Важливо сфокусуватися на тому, щоб, коли вони їх отримають, вони були належним чином підготовлені, могли обслуговувати ці літаки та розумно застосовувати їх", - сказав Блінкен, додавши, що "процес щодо F-16 рухається".

На початку липня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі заявив, що F-16, імовірно, прибудуть в Україну ближче до кінця цього року. "Але ми не вважаємо, що одних F-16 буде достатньо, щоб переломити ситуацію", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Невдовзі стартують тренування ЗСУ на винищувачах

Україна давно наполегливо просить партнерів про надання їй бойової авіації. 19 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на -16. Через тиждень на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Данія та Нідерланди оголосили, що очолять коаліцію з підготовки українських військових льотчиків.

11 липня на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Литві 11 країн-членів так званої "коаліції винищувачів" підписали з Україною меморандум, що визначає умови проведення підготовки українських пілотів до використання F-16. Навчання мають розпочатися в серпні у Данії. Тренувальний центр також створять в Румунії.

Крім того, в серпні у Великобританії стартує підготовка до 20 українських пілотів. Імовірно, їх тренуватимуть на винищувачах Eurofighter Typhoon.

Публічно зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не брала поки що жодна країна. Втім міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що кілька країн готові надати F-16 Збройним силам України (ЗСУ). Він сподівається, що винищувачі з'являться в небі України до квітня 2024 року.