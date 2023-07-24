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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Британії відклав липневу поїздку до Китаю, - Bloomberg

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану цього місяця поїздку до столиці КНР Пекіна на тлі загадкового зникнення високопоставленого китайського дипломата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Йдеться про відсутність у публічному просторі міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, що триває майже місяць. Востаннє дипломата бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з офіційними особами з РФ, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

На нещодавніх дипломатичних зустрічах Ціня замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.

За даними джерел агентства, таке "зникнення" китайського чиновника позначилося на геополітиці, і сприяла затримці очікуваного візиту Клеверлі до Пекіна наприкінці липня. Так, ситуація з Цинем була основною причиною того, що глава МЗС Британії відклав поїздку, хоча також йдеться і про кілька інших чинників.

Зазначається, що зараз дві країни розглядають альтернативні дати.

Відносини Китаю з країнами Європи та США

Як йдеться в публікації, лідер КНР Сі Цзіньпін намагається зміцнити зв'язки з європейськими країнами, щоб "дати поштовх млявому економічному зростанню та уникнути нової холодної війни зі США та їхніми союзниками".

Зазначимо також, що у взаєминах США з Китаєм в останні місяці виникає багато нових суперечок і протиріч. Новий виток політичної ескалації пов'язаний із бажанням Штатів диверсифікувати випуск багатьох компонентів та позбавити Китай виробничої монополії. Також міжнародні відносини погіршили помічені у повітряному просторі США повітряні кулі КНР.

На тлі цього нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США мають диверсифікувати свої ланцюжки поставок, поступово відмовившись від товарів та послуг із Китаю.

Нагадаємо також, що у травні колишній прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс особисто попросила чинного главу уряду Ріші Сунака назвати Китай "загрозою" безпеки країни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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