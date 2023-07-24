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АНАЛІТИКА

Китай закликав швидко відновити експорт зерна з України

 

Китай закликав Україну та Росію швидко відновити експорт зерна з України після того, як Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди"). Про це заявив заступник постійного представника Китаю в Організації Об'єднаних Націй Ген Шуан, пише dpa з посиланням на державне телебачення Китаю у суботу, 22 липня.

На засіданні Ради Безпеки ООН 21 липня він висловив сподівання Пекіна, що зацікавлені сторони працюватимуть з органами ООН, щоб знайти збалансоване рішення, яке б задовольнило законні інтереси всіх сторін.

Шуан наголосив, що це необхідно для забезпечення міжнародної продовольчої безпеки.

Росія відкликала гарантії безпеки у Чорному морі

З 17 липня Росія вийшла з "зернової угоди", після чого почала прицільно атакувати портову інфраструктуру України.

19 липня РФ заявила про відкликання гарантій безпеки мореплавцям: судна, які прямують до українських портів, незалежно від їхнього прапору, вона вважатиме перевізниками вантажів військового призначення.

Наступного дня Україна відповіла дзеркально: судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку російських та окупованих Росією українських портів розглядатимуться як такі, що перевозять воєнні вантажі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай
 

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