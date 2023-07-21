Китай почав бурити надглибокі газові свердловини по 10 кілометрів у пошуках нових родовищ, повідомило агентство Сіньхуа.

У четвер, 20 липня, найбільша нафтогазова компанія Китаю China National Petroleum Corp. почала бурити свердловину Шенді Чуанке 1 з проєктною глибиною 10 520 метрів у південній провінції Сичуань.

Bloomberg вказує, що це уже другий проєкт такої глибини після свердловини у Сіньцзяні, яку CNPC почала бурити в травні. Але якщо сіньцзянська свердловина була експериментальною (метою проєкту була перевірка технологій буріння та отримання даних про внутрішню структуру Землі), то сичуанська має на меті пошук надглибоких запасів природного газу.

Провінція Сичуань вважається багатою на природний газ, але китайські компанії лише частково використовують цей потенціал через складний рельєф і підземну геологію.

Політика уряду Китаю вимагає від місцевих енергетичних компаній нарощувати внутрішнє виробництво на тлі геополітичної напруженості та нестабільності глобальних цін.