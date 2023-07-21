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РФ заявила про намір оглядати всі судна в акваторії Чорного моря
19:47 21.07.2023 |
Росія попередила про намір оглядати всі судна що прямують акваторією Чорного моря.
Відповідну заяву, яку цитують російські ЗМІ, доручили оголосити заступнику міністра закордонних справ РФ Сергію Вершиніну.
За його словами, РФ розглядатиме всі судна, що прямують акваторією Чорного моря, як такі, що містять військові вантажі, однак перш ніж вживати якихось заходів, оглядатиме судна,
"Йдеться про те, що ми маємо переконатися, що судно йде з чимось поганим. Це означає запит, огляд за потреби, щоб переконатися, так це чи не так", - сказав Вершинін у п'ятницю на брифінгу в Москві.
"Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер уже є зона підвищеної воєнної небезпеки", - заявив росіянин.
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