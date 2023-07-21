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АНАЛІТИКА

У Росії вперше з початку повномасштабної війни підвищили ставку

 

Центробанк Росії підвищив облікову ставку на 100 базисних пунктів, з 7,5% до 8,5% річних. Це перше підвищення ставки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, коли ставку екстрено підняли до 20%, повідомляє російський регулятор.

Центробанк пояснив своє рішення зростанням інфляції, загрозою перегріву економіки. Він вказує, що у Росії зростання внутрішнього попиту перевищує можливості виробництва, особливо через недостатню кількість працівників.

Також регулятор визнав, що проінфляційні ризики збільшилися через падіння курсу рубля, який у червні впав до долара на 10,4%.

Після підвищення ставки центробанк РФ погіршив і прогноз інфляції. Згідно з оновленими даними, вона становитиме 5-6,5% у 2023 році та 4% у 2024 році. Раніше прогноз передбачав зростання цін на рівні 4,5-6,5% цього року.

Раніше, після вторгнення російських військ в Україну та заморожування золотовалютних резервів Росії на Заході, центробанк екстрено підвищив ставку з 9,5% до 20%. Потім упродовж півроку регулятор поступово пом'якшував свою політику, але з вересня зупинився на одному рівні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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