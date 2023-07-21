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Нова Зеландія ввела санкції проти Росії та Білорусі
17:00 21.07.2023 |
Нова Зеландія сьогодні, 21 липня, ввела санкції проти РФ і Білорусі. Під обмеження потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу та фінансові установи.
Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута, повідомляє РБК-Україна.
Санкції проти РФ
Нові санкції спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, воєнізованих формувань та осіб, причетних до незаконного перевезення та депортації українських дітей до Росії.
"Нова Зеландія продовжує підтримувати Україну і засуджує фізичних та юридичних осіб, які сприяють мерзенним діям Росії", - заявила Нанайя Махута.
За її словами, троє російських громадян, які потрапили під ці санкції, нещодавно були причетні до розлучення дітей із сім'ями, сприяючи депортації дітей до Росії.
"Нова Зеландія засуджує ці огидні, підлі та аморальні дії і закликає Росію негайно припинити триваючий насильницький напад на Україну, її народ та її дітей", - додала міністр.
Також обмеження були введені проти 14 фізичних і юридичних осіб російського оборонно-промислового комплексу. Вони розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти та технології (такі, як мікроелектроніка та напівпровідники), які Росія використовує для ведення агресивної війни проти України.
Санкції проти Білорусі
У Новій Зеландії наголосили, що Білорусь активно підтримує Росію, оскільки вона продовжує порушувати міжнародне право і підривати міжнародний мир і безпеку.
Міністр заявила, що білоруський режим підтвердив, що контрольована Росією ядерна зброя розміщена на його території, яка межує з Україною.
Нова Зеландія рішуче виступає проти розповсюдження та спільного використання ядерної зброї і розглядає цей крок як пряму загрозу Україні, її сусіднім союзникам і подальшу спробу дестабілізувати регіон.
"Шість білоруських організацій, що потрапили під санкції, включають білоруські банки і свідчать про те, що Нова Зеландія продовжує засуджувати дії Білорусі", - заявила Махута.
Допомога від Нової Зеландії та її позиція щодо РФ
Торік Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Британії.
У лютому уряд Нової Зеландії розширив візи, запропоновані українцям, які рятуються від російського вторгнення, і продовжив їхню дію до березня 2024 року.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Нової Зеландії Крістофером Гіпкінсом.
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