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АНАЛІТИКА

Сенат США проголосував за заборону на продаж нафти у рф, Китай і Іран

 

Американські сенатори затвердили законопроєкт, який забороняє продавати нафту зі стратегічного резерву росії, Китаю, Ірану і Північній Кореї.

Ініціативу оформлено у вигляді поправки до оборонного бюджету на 2024 рік.

Її вже підтримала необхідна більшість - 60 членів верхньої палати, голосування продовжується.

Законопроєкт забороняє міністру енергетики продавати нафту і нафтопродукти зі стратегічного резерву «будь-яким структурам, які належать Комуністичній партії Китаю, Китайській Народній Республіці, російській федерації, Корейській Народній Демократичній Республіці, Ісламській Республіці Іран».
За матеріалами: EnKorr
 

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