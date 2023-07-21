Сенат США проголосував за заборону на продаж нафти у рф, Китай і Іран

У відповідь на слова Воллеса Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Пристайко, коментуючи цю дискусію, назвав заяви "нездоровим сарказмом".