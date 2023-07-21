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Сенат США проголосував за заборону на продаж нафти у рф, Китай і Іран
16:27 21.07.2023 |
Американські сенатори затвердили законопроєкт, який забороняє продавати нафту зі стратегічного резерву росії, Китаю, Ірану і Північній Кореї.
Ініціативу оформлено у вигляді поправки до оборонного бюджету на 2024 рік.
Її вже підтримала необхідна більшість - 60 членів верхньої палати, голосування продовжується.
Законопроєкт забороняє міністру енергетики продавати нафту і нафтопродукти зі стратегічного резерву «будь-яким структурам, які належать Комуністичній партії Китаю, Китайській Народній Республіці, російській федерації, Корейській Народній Демократичній Республіці, Ісламській Республіці Іран».
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