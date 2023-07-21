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АНАЛІТИКА

У РФ є очікування від Заходу щодо «зернової угоди» - Ердоган

 

Росія очікує кроків від Заходу у зв'язку із "зерновою угодою", і західним країнам потрібно приділити цьому увагу, заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"У президента РФ Володимира Путіна є очікування від західних країн щодо Чорноморської зернової ініціативи", - наводить "Анадолу" слова турецького президента.

"Західні країни мають вжити заходів щодо очікувань Путіна", - наголосив він.

Ердоган також заявив про намір обговорювати Чорноморську зернову ініціативу з Путіним і запевнив, що Туреччина використовуватиме всі інструменти дипломатії для відновлення угоди.

"Я вірю, що ми гарантуємо продовження гуманітарних ініціатив", - сказав президент Туреччини.

Він зазначив, що припинення функціонування угоди (Стамбульської - ІФ-У) може мати негативні наслідки, але Анкара готова вжити зусиль із метою не допустити цього.

"Ми без вагань візьмемо на себе ініціативу запобігти цьому", - додав Ердоган.

Раніше цього тижня Путін на нараді з урядом заявив, що РФ не є противником "зернової угоди" і готова повернутися до неї, щойно буде виконано всі основні умови, які висувалися російською стороною, але так і не були виконані до моменту закінчення останнього крайнього терміну 17 липня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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