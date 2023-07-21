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АНАЛІТИКА

Російський СПГ-вантаж був відхилений Аргентиною через проблему з оплатою

 

Аргентинська державна енергетична компанія Enarsa заявила, що вантаж російського скрапленого природного газу було відхилено через проблему з оплатою, що викликає сумніви щодо життєздатності подібного постачання на тлі посилення перевірки його походження. Про це повідомляє Bloomberg.

Була певна плутанина щодо причини відмови. Президент Enarsa Агустін Герез заявив у четвер, що Banco de la Nacion Argentina не прийматиме оплату за паливо через санкції, пов'язані з війною кремля в Україні.

Мадридська філія банку, яка займалася транзакцією, «не платить за операції з російськими посередниками», - сказав Герез у телефонному інтерв'ю. Ні в банку, ні у відділенні отримати коментарі не вдалося. Мадридський офіс підпадає під санкції Європейського Союзу.

Enarsa придбала вантаж СПГ вартістю $38,55 млн у Gunvor Group Ltd. Герез сказав, що Gunvor не зміг уточнити, чи вантаж був із росії, що торгова компанія оскаржує.

«Задокументовано підтверджено, що контрагент був проінформований і знав про походження продукту відповідно до контрактних угод», - йдеться в заяві Gunvor у четвер. «Є явно непорозуміння, і ми працюємо з контрагентом, щоб знайти рішення цієї проблеми».

Рішення європейського банку про самосанкції «не має жодного відношення до законності транзакції або правової політики Аргентини щодо Росії», додали в ньому. Gunvor сказав, що він сам наказав судну відійти, аби зменшити збитки.

Будь-яка неспроможність оплатити вантаж не є провиною Gunvor, заявили в компанії.

Що довше вантаж залишається на воді, то більший ризик того, що частина його буде втрачена внаслідок природного википання палива. Крім того, спотові ціни на СПГ впали з часу покупки, що може створити додаткові ризики для Gunvor.

Компанія має довгостроковий контракт на купівлю СПГ у російського «новатек». Судно трейдера Flex Artemis завантажило паливо шляхом перевалки в порту Монтуар у Франції наприкінці червня. Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, свідчать, що корабель був біля аргентинського терміналу Баїя-Бланка, коли повернувся назад у вівторок. Зараз він пливе на північний схід, паралельно узбережжю Південної Америки, у невідомому напрямку.
За матеріалами: EnKorr
 

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