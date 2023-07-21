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Св. Франциск Асізський
ЄС запровадив нові санкції проти Ірану за постачання «шахедів» для Росії
23:41 20.07.2023 |
Рада ЄС ухвалила нові санкції за військову підтримку Іраном агресійної війни Росії проти України.
Як ідеться в повідомленні Європейської ради, зокрема, забороняється експорт з Європейського Союзу до Ірану компонентів, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів. Також передбачаються обмеження на поїздки та заходи щодо заморожування активів, які можуть бути застосовані до осіб, які є відповідальними, підтримують або залучені до програм Ірану з виробництва БПЛА.
Нові санкції доповнюють три раніше прийняті пакети санкцій, пов'язані із безпілотниками, спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, останній із яких був ухвалений у лютому 2023 року.
Рада ЄС також вирішила включити шість іранських осіб до двох уже існуючих режимів санкцій за військову підтримку Іраном агресійної війни Росії проти України (безпілотники) та сирійського режиму (системи протиповітряної оборони).
До визначених осіб застосовуються заходи щодо заморожування активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На них також поширюються обмеження на подорожі, що не дозволяє їм в'їжджати або проїжджати через територію ЄС.
Відповідні правові акти, включно з іменами фізичних та юридичних осіб у списку, опубліковані в офіційному журналі Європейського Союзу.
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