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АНАЛІТИКА

ЄС підтвердив, що відклав представлення пропозиції про заморожені активи РФ

 

Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.

Про це заявив у четвер речник Єврокомісії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Дискусії між країнами-членами проходять добре. Останнє засідання робочої групи Ради з цього питання відбулося 12 липня, а наступне відбудеться у вересні", - сказав речник ЄС журналістам.

Він додав, що інтенсивна робота ведеться в контексті G7, і "ми прагнемо мати заяву G7 до літніх канікул". "А юридичну пропозицію ми хочемо мати після літніх канікул", - підкреслив він.

Спочатку очікувалося, що пропозиція Єврокомісії буде опублікована до серпня.

З моменту вторгнення Росії в Україну ЄС заморозив понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку, більша частина яких зберігається в Бельгії.

ЄС також заморозив кошти, що перебувають у приватних руках.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що Європейська комісія та Європейський центральний банк мають протилежні погляди щодо ризиків можливого використання прибутку від заморожених активів Центробанку Росії в Європі для відбудови України.

Тоді ж агентство відзначило, що через згадані суперечності Єврокомісія зсунула терміни представлення своєї пропозиції щодо використання активів Центробанку Росії з літа на мінімум початок вересня.

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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