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ЄС підтвердив, що відклав представлення пропозиції про заморожені активи РФ
22:56 20.07.2023 |
Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.
Про це заявив у четвер речник Єврокомісії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Дискусії між країнами-членами проходять добре. Останнє засідання робочої групи Ради з цього питання відбулося 12 липня, а наступне відбудеться у вересні", - сказав речник ЄС журналістам.
Він додав, що інтенсивна робота ведеться в контексті G7, і "ми прагнемо мати заяву G7 до літніх канікул". "А юридичну пропозицію ми хочемо мати після літніх канікул", - підкреслив він.
Спочатку очікувалося, що пропозиція Єврокомісії буде опублікована до серпня.
З моменту вторгнення Росії в Україну ЄС заморозив понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку, більша частина яких зберігається в Бельгії.
ЄС також заморозив кошти, що перебувають у приватних руках.
Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що Європейська комісія та Європейський центральний банк мають протилежні погляди щодо ризиків можливого використання прибутку від заморожених активів Центробанку Росії в Європі для відбудови України.
Тоді ж агентство відзначило, що через згадані суперечності Єврокомісія зсунула терміни представлення своєї пропозиції щодо використання активів Центробанку Росії з літа на мінімум початок вересня.
У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.
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