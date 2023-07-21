Фінансові новини
- |
- 21.07.23
- |
- 00:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До свіжого санкційного списку США через допомогу Росії потрапила сербська компанія
22:43 20.07.2023 |
В останньому санкційному списку, який Сполучені Штати оголосили у четвер, присутня компанія MCI Trading DOO з Белграда, яку підозрюють у сприянні ухиленню від санкцій Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", на це звернула увагу сербська служба "Радіо Свобода".
Міністерство фінансів США зазначило, що MCI Trading DOO допомагала російській компанії АК "Микротех" у придбанні високотехнологічного обладнання в Азії, Європі та на Близькому Сході, яке потім використовувалось в оборонній промисловості РФ.
Проти сербської компанії та її директора Івана Цвєтича санкції запровадили за "матеріальну допомогу, спонсорування або надання фінансової, матеріальної або технічної підтримки АК "Микротех".
Сама MCI Trading DOO на своєму сайті вказує, що займається переважно "неспеціалізованою оптовою торгівлею". Компанія не відповіла на запит "Радіо Свобода".
Міністерство фінансів США минулого тижня також оголосило про санкції проти керівника Агентства безпеки й інформації Сербії Александара Вуліна, причетного до "транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем", а також використання повноважень для підтримки дій Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради підтримав закон про англійську мову, але вилучив норми про кіно і телебачення
|Канада допоможе створити інфраструктуру для західних винищувачів в Україні
|Росія вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів
|NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Біг-беги: все, що треба знати
У РУБРИЦІ
|ЄС запровадив нові санкції проти Ірану за постачання «шахедів» для Росії
|Росія має рекордний експорт пшениці й намагається це приховати – США в ОБСЄ
|ЄС може надати Україні €20 мільярдів військової допомоги за чотири роки - по €5 мільярдів щороку
|ЄС підтвердив, що відклав представлення пропозиції про заморожені активи РФ
|Концерн Rheinmetall відповів Росії, яка надумала бомбити його завод в Україні
|До свіжого санкційного списку США через допомогу Росії потрапила сербська компанія
|США запровадили санкції проти російських топ-посадовців і двох посіпак Пригожина
Бізнес
|Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe
|Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
|Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям
|ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»
|Intel інвестує $9 млн в роботів-гуманоїдів Figure, які днями здійснили свої перші кроки
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці
|Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії