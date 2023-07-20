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США наклали санкції на десятки російських компаній, що допомагають РФ вести війну
18:43 20.07.2023 |
Сполучені Штати в четвер запровадили санкції проти низки компаній військово-промислового комплексу Росії, що займаються виробництвом боєприпасів і високотехнологічними розробками для військового сектору.
Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".
Нові економічні санкції США були запроваджені проти російських підприємств, що працюють або працювали в оборонному та пов'язаному з ним секторі економіки Російської Федерації.
Йдеться, серед іншого, про:
* Олексинський хімічний комбінат (виробляє боєприпаси та зброю);
* Казанський державний казенний пороховий завод (виробляє вибухові речовини, зброю, боєприпаси, стрілецьку зброю);
* Тамбовський пороховий завод (є одним з основних російських виробників боєприпасів для артилерії та стрілецької зброї);
* Тульський патронний завод (виробляє боєприпаси для стрілецької зброї).
Мінфін США також наклав санкції на низку російських підприємств, що працюють у галузях аерокосмічної промисловості, квантових технологій і передових комп'ютерних технологій, які Росія використовує для підтримки оборонної промисловості, та понад десяток науково-дослідних організацій.
Нові обмеження поширились і на кілька російських компаній, що беруть участь у схемі незаконного імпорту товарів і технологій подвійного призначення, а ще - підприємств російської оборонки, які співпрацюють із уже підсанкційними компаніями в РФ.
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