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США запровадили санкції проти компаній із Киргизстану, що допомагають РФ
18:35 20.07.2023 |
Міністерство фінансів США в четвер оголосило про санкції проти декількох киргизьких компаній, за допомогою яких Росія обходила запроваджені західними країнами обмеження та отримувала товари й технології подвійного призначення.
Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства, що базуються в Киргизстані, часто експортують до Росії електронні компоненти та інші технології, частину з яких отримували й підприємства російського оборонного сектора.
У зв'язку з цим США наклали санкції на зареєстровану в Киргизстані компанію RM Design and Development (RMDD), створену в березні 2022 року, яка є "активним постачальником товарів подвійного призначення до Росії".
RMDD відправила сотні партій товарів, зокрема напівпровідникові прилади, електронні інтегральні схеми та конденсатори, декільком російським компаніям - їх США також додали до санкційного переліку.
Також обмеження запроваджені проти киргизьких GTME Tekhnologii та Cargoline, створених у червні й березні 2022 року, які за тією ж схемою - через перепродаж російським компаніям - допомагали Москві отримувати товари подвійного призначення.
Як повідомлялось напередодні, загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну. Деякі товари, такі як оптичні приціли, Киргизстан ніколи не експортував до Росії.
Російські фірми, які отримували товари з Киргизстану, в більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості.
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