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АНАЛІТИКА

Канада запровадила санкції проти МТС, «Мегафона», Tele2, Тінькофф-банку, Yandex Pay, «Білайну»

 

Канада оголосила про санкції проти 39 росіян і 25 російських організацій в рамках останнього раунду заходів, спрямованих на покарання Москви за вторгнення в Україну.

Про це заявила в четвер міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише "Європейська правда".

Жолі повідомила, що країна запроваджує санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах.

Зокрема, Канада запроваджує санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнер" і так званими "волонтерськими організаціями", які підтримують агресивну війну Росії проти України.

У список увійшли керівники групи Вагнера, які активно діяли як в Україні, так і в Африці, зокрема Іван Маслов, керівник "вагнерівців", який сприяв масовому вбивству цивільних осіб у Малі в місті Мура у березні 2022 року.

Канада вводить санкції проти лідерів російського ядерного сектору, щоб посилити тиск на необдумані дії Кремля в Україні, які значно підвищили ризик ядерного інциденту, зокрема на Запорізькій АЕС, зазначила Жолі.

Санкції також поширено на кількох росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання безпілотного літального апарату "Орлан-10".

Канада вводить санкції проти осіб, які підтримують спроби Кремля русифікувати українську культуру. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Кремль неодноразово використовував російських знаменитостей для просування війни за допомогою музики, концертів та інших заходів.

Ці санкції спрямовані проти російських співаків, акторів і режисерів, а також організацій і високопосадовців у культурному секторі Росії, таких як керівники великих музеїв, і є прямою відповіддю на спроби нав'язати російську культуру та освіту в частинах України, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією Росії.

Під санкції потрапили платіжна система "Мир", банк "Тинькофф", мобільні оператори "Мегафон", МТС, "Теле2" та "Билайн", а також міністерства культури та освіти РФ і їхні очільники.

Також у списку - продюсер Іосіф Пригожин, актор Іван Охлобистін та режисер Нікіта Міхалков, виконавці Тіматі і Валерія.
 

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