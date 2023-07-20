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АНАЛІТИКА

США дозволили операції з облігаціями венесуельської PDVSA

 

США дозволили після 20 жовтня 2023-го проводити операції, пов'язані з облігаціями венесуельської нафтової компанії PDVSA 2020 року випуску, йдеться в документах американського Мінфіну.

«Всі транзакції, пов'язані із забезпеченням або фінансуванням, або іншими угодами щодо 8,5-відсоткових облігацій Petrоleos de Venezuela, S.A. 2020 року, які були б заборонені ... дозволені після 20 жовтня 2023 року», - йдеться в ліцензії Управління з контролю за іноземними активами.

У рамках санкцій проти Венесуели США заблокували активи й інтереси PDVSA у своїй юрисдикції на $7 млрд, також заборонивши угоди з ними. Частина зобов'язань PDVSA забезпечена контрольним пакетом акцій американської нафтопереробної компанії Citgo.
За матеріалами: EnKorr
 

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