США дозволили операції з облігаціями венесуельської PDVSA

США дозволили після 20 жовтня 2023-го проводити операції, пов'язані з облігаціями венесуельської нафтової компанії PDVSA 2020 року випуску, йдеться в документах американського Мінфіну.

«Всі транзакції, пов'язані із забезпеченням або фінансуванням, або іншими угодами щодо 8,5-відсоткових облігацій Petrоleos de Venezuela, S.A. 2020 року, які були б заборонені ... дозволені після 20 жовтня 2023 року», - йдеться в ліцензії Управління з контролю за іноземними активами.

У рамках санкцій проти Венесуели США заблокували активи й інтереси PDVSA у своїй юрисдикції на $7 млрд, також заборонивши угоди з ними. Частина зобов'язань PDVSA забезпечена контрольним пакетом акцій американської нафтопереробної компанії Citgo.

