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АНАЛІТИКА

Між ЄС і Британією ледь не виник скандал через назву Фолклендів

 

Дипломатичний скандал ледь не спалахнув після того, як Євросоюз в ухваленій на саміті ЄС-Латинська Америка (EU-CELAC) декларації назвав британські Фолклендські острови Мальвінськими, як їх називає Аргентина, яка все ще має на них претензії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкритикував ЄС за "невдалий вибір слів" після того, як Євросоюз, схоже, підтримав аргентинську назву Фолклендських островів.

У декларації говориться: "Щодо питання суверенітету над Мальвінськими/Фолклендськими островами, ЄС взяв до уваги історичну позицію Латинської Америки, яка ґрунтується на важливості діалогу та поваги до міжнародного права у мирному вирішенні спорів".

Прессекретар Сунака заявив, що тепер ЄС "уточнив, що їхня позиція щодо Фолклендських островів не змінилася". "Щоб було зрозуміло, Фолклендські острови є британськими, це був вибір самих мешканців островів", - додав він, цитуючи ЄС.

"На референдумі 2013 року 99,8% жителів Фолклендів проголосували за те, щоб бути частиною Британії. Це позиція, яку підтримує міжнародна спільнота. Ця позиція підтримується міжнародним правом і Статутом ООН, який є обов'язковим для всіх членів ООН", - резюмував прессекретар британського прем'єра.

Водночас у заяві, поширеній після суперечки, зовнішньополітична служба ЄС роз'яснила позицію: "Держави-члени ЄС не змінили своїх поглядів і позицій щодо Фолклендських/Мальвінських островів".

Фолклендські острови офіційно класифікуються як британська заморська територія - позиція, яку ЄС підтвердив у Лісабонському договорі 2009 року. Аргентина давно закликає до переговорів про суверенітет архіпелагу - вимога, від якої британський уряд відмовляється з 1982 року, коли Лондон відстояв Фолкленди після їхньої окупації Аргентиною.

У 2020 році МЗС Британії повідомило про те, що Фолклендські острови тепер повністю вільні від смертоносних мінних полів майже через 40 років після закінчення конфлікту, в ході якого були закладені тисячі вибухових пристроїв.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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