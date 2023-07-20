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АНАЛІТИКА

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

 

Рада ЄС продовжила дію економічних санкцій проти РФ, запроваджених у відповідь на агресію проти України, ще на пів року - до 31 січня 2024 року.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізували ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року з огляду на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України.

Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від системи SWIFT декількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

Крім того, Євросоюз запровадив конкретні заходи для посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій. На додаток до економічних санкцій проти РФ, ЄС застосовує різні види заходів у відповідь на "дестабілізацію" Росією України.

До них належать: обмеження економічних відносин з незаконно анексованим Кримом та містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду України територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.

Починаючи з 24 лютого 2022 року ЄС запровадив 11 пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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