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АНАЛІТИКА

Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД

 

Парламент Молдови проголосував за денонсацію Конвенції про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав (МПА СНД), прийнятої 26 травня 1996 року.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Jurnal.md.

Уточнюється, що пропозиція про денонсацію Конвенції про Міжпарламентську асамблею СНД надійшла від спікера парламенту Молдови Ігоря Гросу, оскільки країна, як йдеться в заяві, "більше не резонує з поточною політикою, цілями та рішеннями МПА СНД, і в контексті твердої заяви нашої країни слідувати європейському вектору".

Втім, зазначається, що Молдова підтримує міжпарламентські зв'язки з державами-членами МПА СНД на двосторонньому рівні, в тому числі в рамках груп дружби.

Примітно, що з початку поточного року керівництво парламенту не схвалило жодної участі в заходах МПА СНД. У 2023 році Молдова повинна була сплатити членський внесок у розмірі 5,8 млн леїв (близько 300 тисяч євро).

Наголошується, що денонсація конвенції не вплине на права і зобов'язання республіки щодо інших учасників договору та третіх сторін.

Раніше повідомлялося, що уряд Молдови зробив кроки до денонсації трьох угод, до яких Молдова приєдналася як країна-учасниця Співдружності незалежних держав.

Соцопитування свідчать, що половина громадян Молдови проти виходу з СНД і 60% - проти вступу в НАТО.
 

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