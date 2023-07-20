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Велика Британія зняла санкції з підприємця Тінькова
15:47 20.07.2023 |
Велика Британія зняла санкції з російського підприємця Олега Тінькова.
Як ідеться в повідомленні OFSI, відомства, відповідального за санкційне правозастосування, з 20 липня з Тінькова знято заморожування активів і заборону на надання трастових послуг.
Це вже другий випадок виведення російського сегмента з британського санкційного списку в липні. З 6 липня санкції було знято з Льва Хасіса, який до лютого 2022 року був першим заступником голови Сбербанку, а потім, як і Тіньков, покинув РФ.
Найбільшим активом Тінькова у РФ була непряма частка в заснованому ним банку "Тінькофф". У квітні 2022 року він продав свій пакет, а в жовтні того самого року заявив про відмову від російського громадянства.
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