Велика Британія зняла санкції з підприємця Тінькова

Велика Британія зняла санкції з російського підприємця Олега Тінькова.

Як ідеться в повідомленні OFSI, відомства, відповідального за санкційне правозастосування, з 20 липня з Тінькова знято заморожування активів і заборону на надання трастових послуг.

Це вже другий випадок виведення російського сегмента з британського санкційного списку в липні. З 6 липня санкції було знято з Льва Хасіса, який до лютого 2022 року був першим заступником голови Сбербанку, а потім, як і Тіньков, покинув РФ.

Найбільшим активом Тінькова у РФ була непряма частка в заснованому ним банку "Тінькофф". У квітні 2022 року він продав свій пакет, а в жовтні того самого року заявив про відмову від російського громадянства.

