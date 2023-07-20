Турецький ЦБ підвищив ключову ставку до 17,5% з 15%

Центробанк Туреччини за підсумками засідання в четвер підвищив ключову відсоткову ставку на 2,5 відсоткових пункти, і тепер ставка за семиденними операціями РЕПО становить 17,5% проти 15% раніше, йдеться в повідомленні ЦБ.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували ще більш різкого підвищення, до 20%.

Рівень ставки досяг максимуму з вересня 2021 року. На попередньому засіданні ставку було підвищено одразу на 6,5 п.п.

Рада директорів турецького ЦБ підтвердила намір продовжувати посилення грошово-кредитної політики, щоб якнайшвидше окреслити курс на сповільнення інфляції та стабілізацію інфляційних очікувань.

Водночас рішення ухвалюватимуть на передбачуваній основі та з урахуванням даних, що надходять, наголошується в пресрелізі за підсумками засідання.

Турецька ліра дешевшає до долара після менш різкого, ніж очікувалося, підйому ставки. Пара долар/ліра за даними на 14:15 кв торгується на рівні 26,9368 ліри проти 26,7877 ліри на закриття попередньої сесії, ліра втрачає близько 0,55%.