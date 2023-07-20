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АНАЛІТИКА

У Киргизстані закликали бізнес виставляти електронні рахунки, щоб уникнути санкцій США

 

Киргизстан вживе заходів, аби санкційні товари не йшли в Росію, після повідомлень про те, що США можуть запровадити санкції проти країни за допомогу Москві. Про це заявив голова уряду Киргизстану Акилбек Жапаров, інформує 24.kg.

"Заходи вживатимуться надалі, щоб санкційні товари не перетинали наш кордон і не надходили туди, де є санкції", - сказав Жапаров.

За його словами, в країні активно працюють над усуненням подібних ризиків (запровадження санкцій проти Киргизстану. - Ред.) через забезпечення прозорості торгівлі.

"Ситуація у світі так швидко змінюється, тим більше коли великі країни чогось хочуть. Ми працюємо у правильному напрямку. Саме для цього я і прошу бізнес - виставляйте електронні рахунки, щоб раптом ненароком там чогось іншого не виявилося", - зазначив прем'єр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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