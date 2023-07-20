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АНАЛІТИКА

Аргентина відмовилася прийняти CПГ-танкер із рф через санкції

 

Аргентинська державна нафтогазова компанія Energía Argentina відмовилася прийняти танкер зі скрапленим природним газом (СПГ), який, ймовірно, був російського походження через санкції, накладені на росію.

Про це повідомив міністр економіки, сільського господарства й виробничого розвитку американської країни Серхіо Масса.

«Разом з президентом Enarsa ми ухвалили рішення відмовити в заході судну з СПГ російського походження у зв'язку з міжнародними санкціями, які були накладені на певні російські компанії», - сказав він.

За словами Масси, Enarsa «блокувала це постачання, тому що це було порушення контракту, оскільки компанія була під санкціями».

«Це пов'язано з дотриманням міжнародних механізмів», - додав він. Міністр не уточнив, про яку компанію йдеться.
За матеріалами: EnKorr
 

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