В Багдаді підпалили посольство Швеції через спалення Корану

У столиці Іраку Багдаді сотні протестувальників увірвалися в будівлю посольства Швеції і підпалили її у відповідь на заплановану в Стокгольмі акцію, яка передбачає спалення Корану. Про це у четвер, 20 липня, повідомляє Reuters.

Ніхто з персоналу посольства не постраждав, йдеться в заяві пресслужби міністерства закордонних справ Швеції, в якій також засуджується напад і наголошується на необхідності для іракської влади захищати дипломатичні місії.

Інцидент стався перед демонстрацією, запланованою в Стокгольмі біля посольства Іраку. Як зазначало шведське інформаційне агентство ТТ, організатори під час реєстрації заявили, що хочуть спалити на акції прапор Іраку і Коран. Поліція Швеції задовольнила заявку на проведення протесту біля посольства Іраку в Стокгольмі 20 липня, в мітингу мають взяти участь двоє людей.

У відповідь послідовники представника іракських шиїтів Муктади Садра організували протест біля шведського посольства в Багдаді. Повідомляється, що протестувальники підпалили посольство, кидали каміння і снаряди в бік великої кількості силовиків, що зібралися біля посольства, пише Reuters. Правоохоронці атакували кілька десятків протестувальників, які все ще перебували біля посольства під час ліквідації пожежі, намагаючись змусити їх залишити територію.

МЗС Іраку засудило підпал

Міністерство закордонних справ Іраку засудило цей інцидент. У заяві відомства йдеться, що іракський уряд доручив силам безпеки провести швидке розслідування, знайти винних і притягнути їх до відповідальності.

Акції зі спаленням Корану у Швеції

Нагадаємо, що акції зі спалення Корану у Швеції відбуваються не вперше. У червні виходець з Іраку Салван Моміка, який утік до Швеції, спалив кілька сторінок з Корану під час акції протесту в Стокгольмі і наступив на священну книгу мусульман. Раніше в січні правий екстреміст Расмус Палудан спалив Коран на демонстрації біля турецького посольства. Акція за участю близько 100 людей викликала обурення в ісламському світі та погіршила стосунки між Швецією і Туреччиною, яка лише в липні погодилася дати хід заявці Швеції на вступ до НАТО, проте поряд з Угорщиною офіційно досі не схвалила приєднання північноєвропейської країни до Альянсу.