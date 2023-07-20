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Австралія ввела санкції проти 35 російських організацій та 10 осіб
09:52 20.07.2023 |
Австралія запровадила нові санкції проти 35 організацій російського оборонного, технологічного та енергетичного секторів, а також 10 осіб, у тому числі російських міністрів і високопосадовців, а також старшого військового персоналу в Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.
Вона зазначила, що обмеження введені у координації з міжнародними партнерами, щоб максимально вплинути на тих осіб та організації, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну.
Санкції спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема на:
* Російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для збройних сил Росії
* Російські суб'єкти, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів Арктики
* Першого віце-прем'єра Росії Андрія Бєлоусова і віце-прем'єр Дмитра Чернишенка
* Основні російські оборонні підприємства, включно з найбільшим російським виробником військових вертольотів і його генеральним директором
* Білоруських високопосадовців, які загрожували суверенітету та територіальній цілісності України
Зазначається, що Австралія вже вжила заходів щодо стягнення збитків з Росії та наклала санкції на понад 1100 осіб та організацій, які підтримують вторгнення в Україну.
Вонг вкотре закликала Росію негайно вийти з України, а Білорусь припинити підтримувати війну країни-агресора.
Міністр додала, що уряд Австралії непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Країна підтримує народ України, який продовжує виявляти надзвичайну мужність перед обличчям жорстокого вторгнення Росії та невпинних нападів на цивільну інфраструктуру.
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