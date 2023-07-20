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АНАЛІТИКА

Австралія ввела санкції проти 35 російських організацій та 10 осіб

 

Австралія запровадила нові санкції проти 35 організацій російського оборонного, технологічного та енергетичного секторів, а також 10 осіб, у тому числі російських міністрів і високопосадовців, а також старшого військового персоналу в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Вона зазначила, що обмеження введені у координації з міжнародними партнерами, щоб максимально вплинути на тих осіб та організації, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну.

Санкції спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема на:

* Російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для збройних сил Росії

* Російські суб'єкти, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів Арктики

* Першого віце-прем'єра Росії Андрія Бєлоусова і віце-прем'єр Дмитра Чернишенка

* Основні російські оборонні підприємства, включно з найбільшим російським виробником військових вертольотів і його генеральним директором

* Білоруських високопосадовців, які загрожували суверенітету та територіальній цілісності України

Зазначається, що Австралія вже вжила заходів щодо стягнення збитків з Росії та наклала санкції на понад 1100 осіб та організацій, які підтримують вторгнення в Україну.

Вонг вкотре закликала Росію негайно вийти з України, а Білорусь припинити підтримувати війну країни-агресора.

Міністр додала, що уряд Австралії непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Країна підтримує народ України, який продовжує виявляти надзвичайну мужність перед обличчям жорстокого вторгнення Росії та невпинних нападів на цивільну інфраструктуру.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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