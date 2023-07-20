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Глава МЗС Британії закликав залишити його на посаді на тлі чуток про призначення в Міноборони
09:27 20.07.2023 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі публічно звернувся до прем'єр-міністра Ріші Сунака із закликом залишити його на посаді після появи інформації про можливе призначення главою Міністерства оборони.
Про це Клеверлі заявив на безпековому форумі в Аспені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
"Якщо хтось у Великій Британії дивиться, слухає, особливо ви, прем'єр-міністр, я дуже хочу залишитися на своєму місці... Я дуже хочу залишитися на посаді міністра закордонних справ. Це робота, яку я люблю, я думаю, що це важлива робота", - сказав він.
Міністр наголосив, що любить свою роботу і думає, що добре її виконує.
"Якщо мене колись у майбутньому витягнуть, ви побачите сліди від нігтів на паркетній підлозі в моєму кабінеті", - додав Клеверлі.
Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах.
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