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У ЄС вперше продано більше електрокарів, ніж дизельних авто
23:49 19.07.2023 |
]У червні в Європейському Союзі було вперше продано більше електромобілів (158 тисяч, або 15,1 відсотка), ніж машин з дизельними двигунами (139,6 тисяч, або 13,4 відсотка), повідомила в середу, 19 липня, Європейська асоціація автомобільної промисловості (ACEA).
Автомобілі з бензиновим мотором, як і раніше, продавалися найчастіше, їхня частка в червні становила понад 36 відсотків, на другому місці - гібридні машини (близько 24 відсотків). Загальна кількість нових легкових машин, зареєстрованих в ЄС у червні 2023 року, досягла 1,045 мільйона одиниць.
Рік тому частка нових електрокарів у червні становила 10,7 відсотка. Різке зростання продажів - на 66 відсотків - відбулося значною мірою завдяки їхній популярності в Німеччині, Нідерландах, Франції та Бельгії. Серед виробників проданих електромобілів найбільше зросла частка Tesla: у першому кварталі 2023 року кожна п'ята придбана машина була вироблена цією американською компанією.
Порівняно з минулим роком у червні продажі бензинових машин у Європі зросли на 11 відсотків. Дизельних автомобілів було куплено на 9 відсотків менше, хоча в Німеччині та країнах Центральної Європи відзначено незначне зростання їхніх продажів.
Загалом у перші шість місяців 2023 року в Європі продали 5,4 мільйона нових машин. Це на 17,9 відсотка більше, ніж рік тому, але на 21 відсоток менше, ніж до пандемії коронавірусу в першій половині 2019 року.
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