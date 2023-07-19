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АНАЛІТИКА

Мін'юст США звинуватив Трампа у справі щодо штурму Капітолія

 

Міністерство юстиції США звинуватило екс-президента Дональда Трампа у справі щодо штурму Капітолія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNBC.

Як повідомляє СNBC, колишнього президента США звинувачують по трьох пунктах.

У листі, який спеціальний прокурор Джек Сміт нещодавно надіслав адвокатам колишнього президента Дональда Трампа, згадуються порушення трьох федеральних кримінальних законів.

Йдеться про змову з метою обману Сполучених Штатів та фальсифікацію свідків.

Раніше повідомлялось, що Трамп очікує арешту по справі про штурм Капітолія та оскарженні результатів виборів 2020 року.

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолія буде третьою справою, порушеною проти колишнього президента США. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було висунуто звинувачення по 37 пунктам справи про "секретні документи". Зараз вирішується дата першого судового засідання по цій справі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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