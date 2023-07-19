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Морські перевезення російської нафти впали до лютневого мінімуму
17:50 19.07.2023 |
Морські перевезення російської нафти за останній місяць впали до мінімуму, порівняно з показниками лютого. Про це пише Bloomberg з посиланням на зібрані дані щодо відстеження суден.
Відомо, що на 16 липня вони скоротилися до 3,1 млн барелів на добу. Показник на цей день на 270 тис. б/д нижчий за рівень, зафіксований у лютому, перед оголошенням росії про добровільне скорочення видобутку. Тоді він становив 3,38 млн б/д. З того часу видавництво публікувало дані, що свідчать, що скорочення не було.
Надходження в Азію знизилися до 2,77 млн б/д до 16 липня, зокрема, знизився обсяг постачання до Індії - до 1,75 млн б/д.
У лютому віце-прем'єр рф олександр новак повідомив, що росія у березні зменшить видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Потім скорочення було продовжено до кінця 2023 року.
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