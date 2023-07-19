Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Морські перевезення російської нафти впали до лютневого мінімуму

 

Морські перевезення російської нафти за останній місяць впали до мінімуму, порівняно з показниками лютого. Про це пише Bloomberg з посиланням на зібрані дані щодо відстеження суден.

Відомо, що на 16 липня вони скоротилися до 3,1 млн барелів на добу. Показник на цей день на 270 тис. б/д нижчий за рівень, зафіксований у лютому, перед оголошенням росії про добровільне скорочення видобутку. Тоді він становив 3,38 млн б/д. З того часу видавництво публікувало дані, що свідчать, що скорочення не було.

Надходження в Азію знизилися до 2,77 млн б/д до 16 липня, зокрема, знизився обсяг постачання до Індії - до 1,75 млн б/д.

У лютому віце-прем'єр рф олександр новак повідомив, що росія у березні зменшить видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Потім скорочення було продовжено до кінця 2023 року.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0117
  0,1389
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6504  0,05 0,14 37,3136  0,02 0,04
EUR 40,9536  0,01 0,02 41,8540  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес