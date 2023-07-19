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Фінляндія закриє генконсульство РФ у місті Турку
17:32 19.07.2023 |
Фінляндія відкликає згоду на роботу генерального консульства Росії в місті Турку. Це є заходом у відповідь на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Фінляндії Саулі Нііністьо.
"Президент республіки і Міністерський комітет уряду у закордонних справах і політиці безпеки обговорили становище дипмісій Фінляндії та Росії", - йдеться у повідомленні.
Що цьому передувало
Росія заявила про закриття Генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня 2023 року. За її словами, це контрзахід на оголошену раніше висилку з Фінляндії російських дипломатів.
"Як контрзахід Фінляндія анулює ліцензію на ведення бізнесу у Генерального консульства Росії в Турку з 1 жовтня 2023 року. Про це російського посла повідомили в МЗС", - заявив президент Фінляндії.
Фінляндія зацікавилася іншими дипломатичними місіями РФ
На зустрічі також відзначили статус підготовки ширшої юридичної доповіді про особливий статус Аландських островів, яку готують у Міністерстві закордонних справ.
Крім інших питань, у доповіді також обговорюється позиція російського консульства в Марієхамні.
Ставлення Фінляндії до РФ після вторгнення в Україну
Раніше стало відомо, що Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які торкнуться бізнесменів, студентів та власників нерухомості.
Фінляндія ще минулого року заборонила "необов'язкові поїздки" росіян до країни. При цьому влада активно виступає за посилення обмежень.
Також Фінляндія нещодавно вирішила оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння.
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