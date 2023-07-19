Китай побоюється «вкрай тяжкої» ситуації для свого експорту через геополітику

Міністерство торгівлі Китаю заявило про зростання неекономічних факторів, які заважають зовнішній торгівлі. Через це країна зіткнулася з "надзвичайно важкою" ситуацією з експортом у другій половині 2023 року, повідомляє CNBC.

Експорт Китаю, який суттєво впливає на розвиток економіки країни, в останні місяці впав на тлі уповільнення глобального зростання.

"Компанії кажуть, що політизація торгівлі в деяких країнах призвела до того, що замовлення та виробництво були призупинені, що завдало шкоди економічним інтересам як постачальників, так і покупців", - заявив керівник департаменту зовнішньої торгівлі міністерства Лі Сінцянь.

Він уточнив, що має на увазі ініційовану на Заході політику економічного розриву (decoupling) та дерискінгу у торгівлі з Китаєм.

Економіка Китаю після скасування тривалих карантинних обмежень спочатку швидко відновлювалася, але в останні місяці її темпи різко впали через погані настрої домогосподарств та погіршення ділових очікувань. Аналітики зазначають, що після ретельнішого аналізу економічна ситуація в Китаї виглядає не дуже добре.

Лі додав, що міністерство допоможе бізнесу впоратися з "необґрунтованими торговими обмеженнями".

Міністерство нічого не повідомило про власні нещодавно оголошені заходи експортного контролю щодо двох ключових металів. З 1 серпня Китай обмежує експорт галію та германію - ключових матеріалів для виготовлення комп'ютерних чипів.

США використовують власний контроль над експортом, щоб обмежити розвиток Китаєм високотехнологічних технологій. Торговельна напруженість між США та Китаєм загострилася протягом останніх кількох років, що спонукало інші країни також вжити заходів.

Тим часом Китай прагне утримати та залучити іноземні інвестиції, зазначає видання. Керівники Apple Тім Кук, Tesla Ілон Маск та багато інших бізнес-лідерів відвідали Китай цього року. Повідомляється, що міністр торгівлі Китаю Ван Вентао зустрівся з понад 20 керівниками іноземних компаній.

Також міністерство заявило, що внесе зміни, щоб дозволити іноземним інвесторам збільшити розмір своїх стратегічних інвестицій у китайські компанії.