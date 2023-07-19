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США готують санкції проти Киргизстану через допомогу Росії – WP
12:32 19.07.2023 |
Сполучені Штати Америки готують "економічні заходи" проти Киргизстану через допомогу Росії, повідомила в середу газета Washington Post з посиланням на двох неназваних американських чиновників. Не виключено, що про них оголосять уже цього тижня.
За даними статистики, у 2022 році загальний експорт з Киргизстану до Росії збільшився на 250%, порівнюючи з довоєнним 2021-м. Країна почала продавати в Росію деякі товари, які ніколи не експортувала раніше, наприклад приціли для гвинтівок.
Також Киргизстан постачає компаніям з Росії товари подвійного призначення, зокрема китайські дрони.
На початку цього року киргизькі компанії закупили у Китаю та Південної Кореї чутливу електроніку - спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги - на сотні тисяч доларів, а потім практично аналогічна кількість такої ж електроніки була експортована з Киргизстану до Росії. Імпортерами у більшості випадків були постачальники російського оборонпрому.
Американські чиновники кажуть, що розуміють геополітичні та економічні труднощі Киргизстану, який входить до Євразійського економічного союзу разом із Росією та залежить від російського ринку. Проте деякі сусідні країни, на думку США, більше стараються дотримуватися режиму санкцій, попри тиск з боку РФ.
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