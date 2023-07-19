Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У парламенті Болгарії хочуть вивести морський порт з-під контролю «Лукойлу»

 

Блок «Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія» (WCC-DB) подала 19 липня вранці до парламенту законопроєкт, згідно з яким порт Росенець, що перебуває у концесії російської компанії «Лукойл», повернеться під контроль болгарської держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Novinite.

Зараз порт, що розташований на південь від Бургаса, знаходиться під контролем другої за величиною російської нафтової компанії «Лукойл».

У жовтні минулого року тимчасовий уряд, призначений президентом Болгарії Руменом Радевим, без пояснень продовжив концесію «Лукойл-Болгарія» ще на 24 роки.

«Сьогодні вранці ми вносимо пропозицію повернути контроль болгарської держави над портом Росенець. Наша пропозиція припинить концесію порту Росенець, яка була продовжена тимчасовим урядом на 24 роки без причин. Ми вважаємо, що контроль над цим портом є ключовим для болгарської держави і, в принципі, вся ключова інфраструктура повинна бути під контролем Болгарії. Особливо та що знаходяться вздовж кордону», - заявив керівник однієї з партій блоку Кирил Петков у кулуарах парламенту.

Він додав, що у Міністерстві транспорту йому заявили, що можуть експлуатувати цей порт, і, що проблем з його роботою не буде.

«Замість концесійних зборів буде прибуток від експлуатації порту, але повністю під контролем Болгарії. Цей крок також відповідає постанові ЄС про санкції проти Росії через війну», - зазначив Петков.

Як повідомляв Укрінформ, на минулих вихідних російські хакери атакували парламент Болгарії через допомогу Україні.
Ключові теги: Болгарія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,1506
  0,0694
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6504  0,05 0,14 37,3136  0,02 0,04
EUR 40,9536  0,01 0,02 41,8540  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес