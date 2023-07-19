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На саміті ЄС-Латинська Америка не змогли засудити війну
22:55 18.07.2023 |
Лідери Європейського Союзу, країн Карибського басейну та Латинської Америки на дводенному саміті в Брюсселі, який завершився у вівторок, 18 липня, не змогли виробити спільну позицію щодо засудження російського вторгнення в Україну. Проти засудження війни у підсумковій декларації саміту виступили прихильні до Росії представники Нікарагуа, Куби та Венесуели, повідомляє агенція dpa.
Замість засудження війни у підсумковій декларації саміту ЄС, країни Карибського басейну та Латинської Америки висловили "глибоку стурбованість у зв'язку з війною проти України, що триває".
Лідери ЄС під час саміту прагнули надіслати чіткий сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, який би вказував на дедалі більшу ізоляцію Москви в міжнародному співтоваристві. У підсумковій декларації згадуються два голосування в Організації Об'єднаних Націй у 2022 і 2023 роках, під час яких було засуджено агресію РФ проти України, а також позиції кожної з країн ЄС, Карибського басейну і Латинської Америки, які критично ставляться до російського вторгнення.
Нікарагуа і Куба утрималися під час голосування в ООН у 2022 році разом з Болівією. У 2023 році Нікарагуа проголосувала "проти" засудження війни.
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